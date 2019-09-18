Вена, 18 сентября, 2019, 15:22 — ИА Регнум. Австрийская партия свободы (АПС) призывает Брюссель прекратить выплаты Турции, согласованные в рамках так называемой миграционной сделки с Анкарой, пишет газета Kronen Zeitung. Как пишет издание, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган угрожает открыть ворота в европейские страны для сирийских беженцев.

Беженцы

«Ввиду массовой миграции из Турции в Европу в обозримом будущем Австрии грозит новый штурм границ», — заявил председатель партии Норберт Хофер.

Как отметил политик, только этим летом Анкара получила €1,4 млрд на обеспечение беженцев от Европейского союза (ЕС).

«Совершенно недопустимо, что мы тратим здесь миллиарды, но условия сделки с Турцией по беженцам не соблюдаются. АПС всегда выступала против этого соглашения, потому что ЕС сделал себя уязвимым для шантажа, что сейчас и происходит», — сказал Хофер.

Также лидер АПС призвал принять «национальные меры» для защиты границ Австрии, чтобы не допустить повторения ситуации с миграционным кризисом 2015 года. То есть начать контролировать австрийские границы вопреки Шенгенским соглашениям.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре сирийские беженцы массово перебрались на греческие острова в Эгейском море через территорию Турции. Турция на данный момент приняла на себя более 3 млн беженцев из Сирии — больше, чем какая-либо другая страна. Согласно миграционной сделке 2016 года, Турция должна препятствовать перемещению беженцев в ЕС, взамен получая материальную помощь от Брюсселя.