Грозный, 18 сентября, 2019, 15:19 — ИА Регнум. Власти Чечни намерены создать до 2024 года в республике боле 35 тыс. рабочих мест. Амбициозные планы вполне выполнимы, считает глава правительства региона Муслим Хучиев. Так, только с начала 2019 года в регионе создано уже около 6 тыс. рабочих мест.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Об этом он сообщил в ходе совещания в правительстве Чечни по вопросам занятости населения и мерах по снижению уровня безработицы. Как отметил Хучиев, в большой степени такие успехи в борьбе с безработицей стали возможны благодаря главе Чечни Рамзану Кадырову.

«Благодаря его поддержке в ЧР за последние годы удалось кардинально изменить ситуацию на рынке труда», — подчеркнул премьер-министр.

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Напомним, на 1 января 2019 года в Чечне зарегистрирован уровень безработицы 8%. По словам пресс-секретаря главы Чечни Альви Каримова, это огромное достижение для субъекта. Он напомнил, что, когда глава Чечни Рамзан Кадыров принимал республику, не имели работы 76% трудоспособного населения.