Белозёрский район, Курганская область, 18 сентября, 2019, 15:17 — ИА Регнум. В Курганской области полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов посетил капитально отремонтированную Рычковскую основную школу, на бедственное состояние которой местные жители ранее жаловались главе государства. По итогам визита будет проработан вопрос об оснащении школы новой мебелью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Зауралья.

Пресс-служба губернатора Зауралья Обновлённая Рычковская школа

В целом Рычковская школа сейчас выглядит как новая. На её ремонт было выделено из регионального бюджета 20 млн рублей. Здесь учатся 78 детей, ещё 20 посещают дошкольную группу.

Минувшим летом в школе заменили полы и двери в классах и коридорах, отремонтировали столовую, системы водопровода, канализации, отопления, провели электромонтажные и отделочные работы, заасфальтировали пришкольную территорию.

Но ремонт продолжается в спортивном зале и завершается обновление фасада. На данный момент школьникам необходима новая мебель.

От Николая Цуканова и губернатора Курганской области Вадима Шумкова ученики Рычковской школы получили новую плазменную телепанель, мячи и энциклопедии.

Примечательно, что к Рычковской школе проложили 1,9 км с новым асфальтовым покрытием. На это было направлено из областного бюджета около 11 млн рублей.