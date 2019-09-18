Нальчик, 18 сентября, 2019, 15:14 — ИА Регнум. По факту нападения на сотрудников правоохранительных органов 18 сентября в городе Чегем Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело. Как сообщили ИА REGNUM в Следственном комитете по региону, оно будет расследоваться сразу по трем статьям УК РФ.

Пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике

Кроме статьи о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, будет также расследовано преступление, предусмотренное статьями УК РФ «Незаконные приобретение, хранение и ношение оружия, совершенные группой лиц» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговор».

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с полученной информацией о нахождении в одном из домов городе Чегем группы боевиков, планирующих теракты в регион, Оперативный штаб принял решение ввести в городе режим КТО. Он был объявлен на части территории города 18 сентября в 05:00.

Силовики оцепили частный дом, в котором находились предполагаемые члены законспирированной экстремистской ячейки. Злоумышленникам предложили сдаться, на что они открыли огонь. Ответным огнем боевики были уничтожены. Их личности уже установлены. Один из них является жителем Кабардино-Балкарии, второй — Дагестана.