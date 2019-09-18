Москва, 18 сентября, 2019, 15:08 — ИА Регнум. Отказ «Сбербанка» в своем названии от слова «банк» затруднителен, так как это противоречит российскому законодательству. Об этом рассказал журналистам глава банка Герман Греф 18 сентября во время пресс-подхода по итогам заседания Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

Юлия Комбакова ИА Красная весна Сбербанк

Глава «Сбербанка» таким образом прокомментировал вопрос о новом зарегистрированном товарном знаке «Сбер».

При этом Греф не стал рассказывать, для чего нужен новый бренд. Он только сообщил, что идут дискуссии о выборе наименований для продуктов, не относящихся к банковской деятельности.

Глава «Сбербанка» обещал сообщить о новых решениях, когда будут приняты окончательные варианты.