Минск, 18 сентября, 2019, 14:57 — ИА Регнум. Лидер белорусского националистического объединения «Товарищество белорусского языка» (известно под аббревиатурой ТБМ, пропагандой терроризма и русофобии) Елена Анисим опубликовалаответ министра экономики БелоруссииДмитрия Крутого на депутатский запрос премьер-министруСергею Румасу. Поводом стала публикация в российской газете «КоммерсантЪ», вызвавшая широкийрезонанс в другой части Союзного государства.

Цитата из м/ф «Баба Яга против!». Реж. Владимир Пекарь. 1979. СССР «А Баба Яга против!»

«По поручению премьер-министра уверяю Вас, что документы, над которыми мы работаем, не содержат никакого политического компонента и не создают угроз для суверенитета и независимости нашей Родины — Республики Беларусь», — сообщил глава минэкономики.

Дмитрий Крутой, участвующий в межправительственной рабочей группе по интеграции вместе с российским коллегой Максимом Орешкиным («Группа Орешкин-Крутой») разъяснил «палаточнице» ключевые правовые основания интеграции: всебелорусский референдум 1995 года и договор о создании Союзного государства 1999 года. Министр подчеркнул, что «работа, которая организована сейчас правительствами двух стран, охватывает исключительно экономическую часть договора».

Крутой также сообщил причины сокрытия от общественности совместных наработок: «Публикация проекта Программы в отсутствии пакета карт противоречила бы общепринятой в мире практике организации переговоров, а также могла бы создать почву для информационных манипуляций и формирования в обществе искаженных представлений относительно интеграционного процесса».