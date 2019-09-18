Москва, 18 сентября, 2019, 14:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщается 18 сентября на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Обсуждена ситуация в связи с атакой на нефтеперерабатывающие предприятия в Саудовской Аравии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российский лидер высказался за проведение тщательного и объективного расследования произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 14 сентября на объектах саудовской нефтяной компании Saudi Aramco произошли взрывы с последующим возгоранием. Причиной стала атака дронов, ответственность за которую взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Инцидент отразился на добыче нефти в Саудовской Аравии.

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