* запрещённая в России организация

Сана, 18 сентября, 2019, 15:02 — ИА Регнум. Министр транспорта Йемена Салех аль-Джабвани обвинил Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в связях с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 18 сентября он написал на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

«У нас есть доказательства относительно связей ОАЭ с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они используют связи с террористами для нанесения ударов по военным Йемена в провинциях Шабва и Абьян», — подчеркнул министр.

Официальный Абу-Даби пока не прокомментировал указанные обвинения.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В стране действуют сразу несколько сторон, отстаивающих свои интересы. Помимо правительства, сражающегося с повстанцами-хуситами, здесь также действует арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией.

«Аль-Каида»* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.