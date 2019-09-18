Боровск, Калужская область, 18 сентября, 2019, 15:19 — ИА Регнум. В Калужской области на площадке этнографического парка-музея «Этномир» в рамках международного форума предприятий и организаций потребительской кооперации «Хлеб, ты — мир» откроется выездное почтовое отделение, сообщила 18 сентября корреспонденту ИА REGNUM главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Калужской области Ольга Строк.

Фото пресс-службы УФПС Калужской области – филиала ФГУП «Почта России» Калужский филиал Почты России выпустил почтовые открытки с символикой форума.

Специально к международному мероприятию калужский филиал Почты России выпустил почтовые открытки с символикой форума. В выездном почтовом отделении будут даны консультации о том, как правильно написать адрес и индекс на открытке. Все отправления можно будет отправить друзьям и родным через почтовый ящик отделения, поставив оттиск сувенирного специального штемпеля «Хлеб, ты — мир».

Напомним, международный форум «Хлеб, ты — мир» — это коммуникационная площадка, объединяющая потребительскую кооперацию, малый и средний бизнес, государственные структуры для формирования социальной и экономической активности граждан и развития сельских территорий.