Москва, 18 сентября, 2019, 14:44 — ИА Регнум. Возможность увеличения добычи нефти в рамках ОПЕК+ не обсуждалась президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в телефонной беседе 18 сентября. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Добыча нефти. Саудовская Аравия

Разговор состоялся по инициативе саудовской стороны через несколько дней после атаки беспилотников на нефтяные объекты Saudi Aramco на востоке королевства. Песков уточнил, что вопрос об увеличении добычи нефти ради стабилизации цен не поднимался.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин выразил саудовскому принцу озабоченность произошедшим и заявил, что необходимо подробное и объективное расследование. Атака на нефтяные предприятия произошла в ночь на 14 сентября, после неё добыча нефти сократилась с 9,8 млн до 5,7 млн баррелей в сутки.