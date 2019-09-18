Киев, 18 сентября, 2019, 14:44 — ИА Регнум. Слухи и домыслы относительно судьбы «Приватбанка» существенно ослабляют позицию президента Владимира Зеленского, а вместе с этим бьют и по репутации самого государства.

Иван Шилов ИА REGNUM ПриватБанк

Об этом в своем комментарии сегодня, 18 сентября, заявила украинский политолог Александра Решмедилова.

Она описывает текущую ситуацию в стране:

«Приватбанк» штормит, в банках очереди, система висит, ажиотаж. Между строк заявлений представителей МВФ уже сейчас можно прочитать прямой посыл о том, что «откат» национализации банка может легко поставить под угрозу программу всего сотрудничества. В связи с этими обстоятельствами есть риск, что Украине вообще не удастся получить новый транш от МВФ. А там на кону 5 млрд долларов, на секундочку!» — подчеркивает эксперт.

Решмедилова также напоминает про обсуждаемые уже несколько недель инициативы относительно повышения ставок ренты на добычу железорудного сырья — компонента, который используется при производстве чугуна, продажи которого приносят Украине миллиарды долларов валютной выручки.

«На практике возможно это и позволит власти отрапортовать о сиюминутном наполнении определенной части бюджета, но в более глобальном плане, это не даст роста экономики, а приведет к прямо противоположному результату, а конкретнее, к сокращению валютной выручки и обвалу курса национальной валюты», — прогнозирует политолог.

Резюмируя, она отмечает, что в МВФ, наблюдая подобные «подковёрные игры», вполне реально могут отодвинуть Украину далеко за пределы собственных приоритетов в вопросе финансовой помощи на ближайшие года.

ИА REGNUM отмечает, что ситуация вокруг «Приватбанка» обострилась после статьи, опубликованной влиятельным изданием Financial Times, в которой говорится, что нынешняя власть в Киеве «ищет компромисс» с олигархом Игорем Коломойским в деле национализации крупнейшего банка страны. МВФ уже предупредил власти в Киеве о том, что любой «откат» национализации банка поставит под угрозу программу сотрудничества. В свою очередь, украинский премьер Гончарук, на заявление которого ссылалось издание, заявил о манипуляциях с его словами.

13 сентября в работе «Приватбанка» случился масштабный технический сбой — пользователи не могли расплатиться как через терминалы, так и с помощью мобильного приложения.