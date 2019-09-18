Ярославль, 18 сентября, 2019, 14:37 — ИА Регнум. Дочь пострадавшей в ДТП под Ярославлем считает, что ее матери в больнице скорой помощи имени Н. В. Соловьева изначально был поставлен неправильный диагноз из-за сломанного оборудования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила сама Светлана Галактионова. Ее мать Альбина Коновалова пострадала в дорожном транспортном происшествии в Гаврилов-Ямском районе. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 сентября при столкновении фуры и пассажирского автобуса 8 человек погибло, 28 пострадало. Альбина Коновалова 1953 года рождения была доставлена в приемный покой больницы имени Соловьева и переведена на лечение в отделение нейрохирургии.

ГУ МЧС по Ярославской области Последствия ДТП в Гаврилов-Ямском районе

«Хочется отметить, что сотрудники больницы работали очень слаженно! Со всех отделений привезли каталки, к пострадавшим относились с заботой и вниманием. Маме, как и всем остальным, сделали сразу УЗИ и рентген. Мне сказали, у неё сотрясение мозга и ушибы, переломов нет… Маме было очень плохо! Основной удар пришёлся на грудь и голову! Множество ссадин, гематом, синяков по всему телу, и боль, головокружение, тошнота. В воскресенье не легче, тошнота при любых попытках поднять голову, сильные боли в груди. Прошу сделать маме томографию, слышу, что «томографы не работают, экстренно возим на обследование в областную», а у мамы таких показаний нет» — сообщила Светлана Галактионова.

Со слов дочери пострадавшей томография ее матери была сделана только 16 сентября, после того, как томограф вновь заработал.

«Результаты обследования узнаём на следующий день, во вторник! Спустя 3 дня после ДТП!!! Всё-таки сломано 3 или 4 ребра!!! Маме становится хуже! Делают повторно УЗИ — находят разрыв селезёнки! Экстренно проводится операция! Сейчас она в реанимации, поддерживаю связь с наблюдающим её врачом», — рассказала Светлана Галактионова.

В департаменте здравоохранения и больнице скорой медицинской помощи имени Соловьева комментировали ситуацию с неработающими томографами 15 сентября. Ремонта требуют один аппарат МРТ и два компьютерных томографа. По версии медиков, пострадавшим в аварии, поступившим в больницу, томография не требовалась.

«Подчеркну, абсолютных показаний к проведению КТ у поступивших в больницу Соловьева в результате ДТП в Гаврилов-Ямском районе не было, так как все травмы — это переломы. В соответствии со всеми стандартами оказания медицинской помощи всем пострадавшим были выполнены рентгенографические исследования», — заявляла в воскресенье директор больницы имени Соловьева Наталья Даниленко.

Кроме того, в больнице прошла видеоконференция с ВЦМК «Защита» и НМИЦ им. Бурденко. Со слов ярославских медиков тактика лечения и выбранные медикаменты московскими врачами были одобрены. Заявления Светланы Галактионовой в департаменте здравоохранения Ярославской области и в больнице имени Н. В. Соловьева пока не комментируют.