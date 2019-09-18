Красногорск, 18 сентября, 2019, 14:37 — ИА Регнум. В Подмосковье реализуют масштабный проект по комплексному благоустройству территорий десяти вылетных магистралей. Как заявил министр благоустройства области Михаил Хайкин, это должно повысить туристическую привлекательность региона, сообщается 18 сентября на портале правительства Московской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт дороги

Работы по благоустройству ведут на территориях, примыкающих к Старому Симферопольскому, Волоколамском, Пятницкому, Егорьевскому и Носовихинскому шоссе, а также трассам М-5 «Урал», М-7 «Горьковское шоссе», М-8 «Ярославское шоссе», А-103 «Щелковское шоссе» и А-104 «Дмитровское шоссе». На 59 (64%) территориях провели демонтаж незаконных торговых конструкций и объектов капитального строительства. Также выявили 975 нарушений и привели в порядок 86% рекламных конструкций, устранили 555 (89%) нарушений содержания примыкающих территорий.

«Главной целью благоустройства вылетных магистралей является повышение комфорта, безопасности, улучшение внешнего облика и развитие туристической привлекательности Московской области, создание условий для передвижения и отдыха жителей и гостей столичного региона», — заявил Хайкин.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области очистили от территорию от мусора и обновили фасад станции «Голутвин».