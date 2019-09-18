Сеул, 18 сентября, 2019, 14:35 — ИА Регнум. КНДР намерена приобрести у России более 150 голов племенных овец, сообщает радио «Свободная Азия» со ссылкой на свои источники.

suetot Овцы

По данным источников, в июне текущего года правительство Северной Кореи заказало 154 головы у Алтайского хозяйства.

Известно, что это первый случай, когда КНДР приобретает овец в Алтайском крае.

В свою очередь, профессор университета Кунмин Андрей Ланьков отметил, что экспорт скота на Север не является нарушением санкций Совета Безопасности ООН.

По оценкам востоковеда-корееведа, одна из причин покупки овец КНДР — вспышка африканской чумы свиней, которую зафиксировали в стране в мае текущего года.