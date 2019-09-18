Анкара, 18 сентября, 2019, 16:39 — ИА Регнум. Президент Турции РеджепТайип Эрдоган заявил, что запланированная «безопасная зона» на севере Сирии может принять 2−3 миллиона сирийских беженцев, которые обосновались в Турции и Европе после восьми лет войны на родине. Это заявление Эрдоган сделал в ходе выступления в Анкаре 18 сентября, передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдоган предупредил, что Анкара будет действовать самостоятельно, если «безопасная зона», планируемая совместно с США на северо-востоке Сирии, не даст результатов.

«Сделав восток Евфрата безопасным местом, в зависимости от глубины этой безопасной зоны, мы можем переселить 2−3 миллиона перемещенных сирийцев, которые в настоящее время проживают в нашей стране и Европе», — сказал Эрдоган, добавив, что «ожидает действий» и «поддержки» со стороны европейских стран.

Напомним, официальный Дамаск выступает против соглашения Турции и США о создании «безопасной зоны» на севере Сирии, так как считает это посягательством на суверенитет и нарушением целостности страны.