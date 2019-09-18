Потсдам, Германия, 18 сентября, 2019, 14:17 — ИА Регнум. 18 сентября в немецком Потсдаме саперы обезвреживают сразу пять американских авиационных бомб, оставшихся со времен Второй мировой войны. Об этом пишет газета Berliner Morgenpost.

Американские авиабомбы

Бомбы были обнаружены в конце прошлой недели. Для эвакуации трех бомб в одном районе в черте города эвакуированы 800 человек, изменен график движения транспорта. Две другие находятся в потсдамском лесу, эвакуация не потребовалась.

Как сообщало ИА REGNUM, авиационные бомбы находят регулярно в различных городах Германии, чаще всего во время строительных работ. В начале сентября для обезвреживания бомбы в Ганновере власти эвакуировали 15 тыс. человек и задействовали 848 военных.