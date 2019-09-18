Москва, 18 сентября, 2019, 14:17 — ИА Регнум. Несмотря на то, что йеменские повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за инцидент (атаку дронов двух предприятий в Саудовской Аравии), подозрения сразу же пали на Иран, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя заявление Пентагон о причастности Ирана к атаке дронов.

U.S. Fish and Wildlife Service Headquarters Беспилотный летательный аппарат

«Вызывает большие сомнения способность повстанцев самостоятельно подготовить и провести такую высокоточную и технологически сложную атаку. В то же время, известно давнее соперничество Саудовской Аравии и Ирана за доминирование в регионе.

Поддержка Ираном йеменских хуситов тоже не секрет, в том числе и военно-техническая. К тому же находясь под санкциями, ограничивающими экспорт иранской нефти, исламская республика более многих заинтересована в дестабилизации нефтяного рынка и росте цен.

Тем не менее, к настоящему моменту причастность Ирана к атаке БЛА на нефтяные объекты Саудовской Аравии официально никем не подтверждена. Активность на военных базах Ирана перед атакой, на которую ссылается разведка США — слишком косвенный признак, чтобы служить доказательством.

Сама Саудовская Аравия еще вчера не могла с точностью утверждать, кто именно в действительности стоит за последней атакой дронов. Но уже сегодня, 18 сентября, к вечеру ситуация может проясниться, поскольку Министерство обороны королевства обещало представить вещественные улики», — высказал своё мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, помощь в расследовании атак на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии окажут саудовским властям американские криминалисты, которые уже отправились на место ЧП.

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