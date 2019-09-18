Калуга, 18 сентября, 2019, 15:15 — ИА Регнум. Более 40 сотрудников предприятий калужского фармацевтического кластера приняли участие в заседании круглого стола по теме «Теория и практика трансфера технологий по GMP». Об этом 18 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента развития кластерных инициатив и проектов АО «Агентство инновационного развития — центр кластерного развития Калужской области» Светлана Шумай.

Фото Агентства инновационного развития — центр кластерного развития Калужской области Более 40 сотрудников предприятий фармацевтического кластера приняли участие в заседании круглого стола.

По её словам, семинар провел президент группы компаний ВИАЛЕК Александр Александров. В настоящее время лектор совмещает тренерскую деятельность с консультационной и постоянно участвует в сопровождении проектов по внедрению GMP/GDP на фармацевтических предприятиях России, Казахстана и Украины. На семинаре были рассмотрены критерии успешной передачи технологии, используемые промышленностью и регулирующими органами в качестве инструментов при осуществлении и оценке этой деятельности. В частности, были освещены GMP-критичные точки процесса, действующие регуляторные требования и международные рекомендации в области трансфера технологии.

Трансфер технологий является одним из основных факторов развития национальной экономики, а степень участия в этих процессах малых и средних предприятий во многом определяет возможности их технологического развития, а также и их конкурентоспособность на отечественном и международном рынке.

«Трансфер технологии всегда сопряжен с барьерами, сложностями и неопределенностью. Поэтому крайне важно, чтобы специалисты, вовлеченные в этот процесс, знали и понимали не только объем документации, но логику трансфера, применимые для него нормативные требования и ожидания уполномоченных органов», — сказала Светлана Шумай.