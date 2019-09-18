Москва, 18 сентября, 2019, 14:12 — ИА Регнум. Атаки дронов, совершённые на нефтяные объекты саудовской компании Saudi Aramco, носят краткосрочный характер, поэтому предпосылок для пересмотра макропрогноза в части цен на нефть в 2019—2020 годах из-за этого инцидента Минэкономразвития РФ не видит. Такое заявление сегодня, 18 сентября, сделал глава ведомства Максим Орешкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Орешкин

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«Качественных изменений прогноза, особенно на следующий год не предполагается, — заявил министр. — На этот год будем смотреть по факту. Здесь уже прогнозировать не имеет смысла».

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 14 сентября на объектах саудовской нефтяной компании Saudi Aramco произошли взрывы с последующим возгоранием. Причиной стала атака дронов, ответственность за которую взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Инцидент отразился на добыче нефти в Саудовской Аравии — она сократилась почти в два раза.

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В настоящее время, по заявлению министра энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальмана, объём поставок саудовской нефти вернулся на прежний, до атаки на НПЗ, уровень. Он добавил, что компания Saudi Aramco задействует стратегический запас и выполнит все обязательства перед клиентами. Также королевство частично восстановило добычу нефти. К концу сентября Саудовская Аравия планирует выйти на производство 11 млн баррелей нефти в сутки, концу ноября — до 12 млн баррелей.