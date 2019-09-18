Москва, 18 сентября, 2019, 14:08 — ИА Регнум. В Москве проходит подготовка к запуску Московских центральных диаметров (МЦД) специалистов транспортной сферы. Об этом 18 сентября написал мэр столицы Сергей Собянин в Twitter.

Mos.ru Павильон МЦД

«Готовим к запуску МЦД больше 5600 кассиров, контролеров и других сотрудников Транспортного комплекса. Они помогут пассажирам выбрать оптимальный тариф и маршрут с пересадками», — написал он.

Собянин напомнил, что на Московских центральных диаметрах будут работать три тарифные зоны. Также линии диаметров интегрируют с городским транспортом.

Запуск первых двух диаметров, согласно звучавшим ранее заявлениям, может состояться уже через два месяца.