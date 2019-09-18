Красногорск, 18 сентября, 2019, 14:00 — ИА Регнум. Строительные организации и кафе в 13 муниципалитетах Подмосковья заставили выключать музыку и технику в обед и по ночам. Как сообщили ИА REGNUM 18 сентября в пресс-службе Госадмтехнадзора области, для соблюдения закона «Об обеспечении тишины» некоторые организации пришлось привлечь к административной ответственности.

Стройка

По словам начальника Госадмтехнадзора Московской области Олега Баженова, с начала осени 2019 года нарушение покоя граждан в обеденное и ночное время пресекли в 13 муниципальных образованиях региона. Строительные организации привлекли к административной ответственности. В неурочное время перестали шуметь в Ленинском городском округе, Чехове, Ликино-Дулеве, Красногорске, Краснознаменске, Одинцове, Королеве, Балашихе, Подольске, Домодедове, Кашире и Орехово-Зуеве.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области административные санкции за нарушение закона «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области» предусматривают штрафы до 3 тыс. рублей для физических лиц, до 10 тыс. рублей для должностных лиц и до 80 тыс. рублей для организаций.