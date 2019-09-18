Архангельск, 18 сентября, 2019, 13:59 — ИА Регнум. Признаки проникновения теплого течения в глубоководные районы Арктики обнаружили российские ученые. Об этом они рассказали журналистам по итогам экспедиции на архипелаг Северная Земля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

В частности, отбор зоопланктона на севере Карского моря, произведенный на глубине 1000 метров, показал уникальное его обилие, обогащенного атлантическими элементами.

«Сейчас много говорят о Северо-атлантических водах в Арктике, и мы видели последствия их притока на Северо-востоке Карского моря. В море Лаптевых этот сигнал был почти незаметен. И тем не менее по зоопланктону мы можем говорить о проникновении атлантических вод в глубоководные районы архипелага. Всё это нуждается в дальнейшем анализе», — рассказал руководитель гидробиологического отряда, доктор биологических наук Василий Спиридонов.

Открытием для ученых стало и обильное произрастание водорослей.

«Наиболее значимым открытием мы считаем обнаружение широкого распространения зарослей ламинарии, и это, несмотря на постоянное воздействие айсбергов на морское дно. Везде растут ламинарии — где реже, где гуще. Это неожиданно — мы думали, что они будут карликовыми и их будет немного, но оказалось, что они прекрасно там растут», — поделился Спиридонов.

Добавим, что трехнедельные исследования проводились в рамках комплексной экспедиции «Открытый океан: архипелаги Арктики — 2019. Северная Земля», организованной Ассоциацией «Морское наследие» при участии Северного УГМС и под эгидой РГО. Ученые изучили гидробиологическую обстановку островов Северной Земли и Северо-востока Карского моря. Всего было обследовано 10 крупных островов и групп островов, комплексно обследованы 13 озер и рек, снято пять часов подводного видео, произведен учет птиц и млекопитающих.