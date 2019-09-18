Губкин, Белгородская область, 18 сентября, 2019, 14:15 — ИА Регнум. В городе Губкин Белгородской области родственник одной из сотрудниц аптеки украл ящик с выручкой, в котором находилось свыше 500 тысяч рублей. Часть денег мужчина успел потратить, остальные закопал в поле недалеко от города, сообщили 18 сентября в пре-службе регионального УМВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аптека

В полицию обратилась руководитель аптеки — из помещения пропал металлический ящик с выручкой. Оперативники предположили, что к преступлению причастен 29-летний ранее не судимый местный житель, родственник фармацевта. По предварительным данным, он похитил ключ от аптеки, затем вошёл в здание, отключил сигнализацию, нашёл в подсобке ящик и ушёл вместе с ним. Мужчина распилил металлический короб, и успел потратить часть денег. Задержанный рассказал, куда спрятал остальные купюры — их нашли и изъяли.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За крупную кражу он может лишиться свободы на срок до шести лет.