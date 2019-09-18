Москва, 18 сентября, 2019, 13:51 — ИА Регнум. Российский народ стоит перед смертельной опасностью новой смуты, угроза которой будет нарастать по мере приближения 2024 года — на внутренние противоречия могут наложиться политические и военные катастрофы по периметру ближнего зарубежья России, и адекватный ответ на эти вызовы требует крепкого и внутренне консолидированного государства. Об этом 18 сентября заявил главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров на круглом столе «Россия: образ будущего» в пресс-центре ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Модест Колеров

«Хорошая новость состоит в том, что впервые за всю историю документированных социологических наблюдений в России мы имеем дело с максимальным общенациональным консенсусом по самым фундаментальным вопросам нашего национального бытия. Многочисленные опросы в течение ряда лет, массовые опросы, в том числе наши, в которых принимают участие десятки тысяч респондентов, показали, что в пределах от 90 до 95% опрошенных поддерживают День победы как главный наш национальный праздник, поддерживают шествие Бессмертного полка, поддерживают возвращение Крыма, выступают против пенсионной реформы», — заявил Колеров.

«Тоже отчасти хорошая новость состоит в том, что персональным воплощением этого консенсуса во многом — не полностью, — выступает наш президент Владимир Путин», — подчеркнул он.

На этом, однако, хорошие новости заканчиваются — политическая система, за исключением нашего президента, совершенно неадекватна этому консенсусу по большинству этих вопросов и позиция абсолютного большинства российского народа практически никак политически не представлена.

«Крымский консенсус не представлен. Кстати, среди этих 90−95% — категорические противники сдачи Курильских островов. Это наш консенсус, и его должен обслуживать наш политический режим», — подчеркнул Колеров.

Между тем лето 2019 года наглядно продемонстрировало, что либеральная монополия, которая управляет социально-экономической политикой в России, возглавляет медийно-политическую сферу, начала за пять лет до «пересменки» внутреннюю борьбу.

«Либеральная коалиция раскололась, не дожидаясь пересменки, и именно в связи с этим произошли беспорядки в Москве, дело Голунова и прочие громкие медийные и политические дела, которые демонстрируют раскол в либеральной коалиции в борьбе за будущую политическую власть. Эта либеральная оппозиция, безусловно, является марионеточной по отношению к либеральной монополии во власти. Либеральная монополия во власти использует её как передовой уличный и медийный отряд для обеспечения перехода власти к ней после Путина», — указал Колеров.

«При этом с электоральной точки зрения она не имеет и не может иметь, согласно многолетним опросам, более 14% избирателей. Это и определяет её монопольный характер — власть меньшинства. Я бы даже сказал диктатура меньшинства», — подчеркнул главный редактор ИА REGNUM.

Эта диктатура раскололась, и теперь она ведёт взаимную борьбу на уничтожение, в то время как вышеупомянутый общенациональный консенсус политически никак не представлен.

«Что делать? Наш народ жив, но нашему государству и, следовательно, нашему народу угрожает смертельная опасность новой смуты, которая будет нарастать по мере приближения 2024 года. Если уже сейчас несколько тысяч участников флешмоба повинных и невинных диктует нам повестку дня, то завтра будет ещё хуже. Без государства наш народ не жил и жить не будет. Наше государство должно быть эффективным, внутренне консолидированным и мобилизованным. Потому что по всему периметру, почти по всему периметру нашего ближнего зарубежья в ближайшее время нас ждут внешнеполитические и военные катастрофы — в Белоруссии, на Украине, в Закавказье, в Туркестане, не дай бог на Дальнем Востоке… Без внутренней общенациональной консолидации мы не сможем защитить наши собственные границы от проникновения внешней смуты в дополнение к нашей смуте внутренней», — заключил Колеров.