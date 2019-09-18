Тбилиси, 18 сентября, 2019, 13:47 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Саломе Зурабишвили

Грузинская оппозиция и политически активные граждане требуют проведения расследования по фактам помилования, объявленным президентом Грузии Саломе Зурабишвили, и ее импичмента.

Оппоненты нынешней власти предполагают, что, подписав акт о помиловании лиц, осужденных за убийство, кто-то, в том числе и нынешний президент, сделал на этом деньги.

«Помилование сразу трех убийц за один день, в том числе одного, которого даже арестовать не успели, который ни дня в тюрьме не просидел, так как находится в побеге. Это может произойти только по одной причине: кто-то сделал деньги», — написал на своей странице в соцсети Facebook председатель фракции «Национальное движение» парламента Грузии, соратник экс-президента Михаила Саакашвили Роман Гоциридзе. Он и его соратники требуют начать процедуру импичмента президента Грузии.

Аналогичное требование выдвигает юрист Шалва Хачапуридзе, который был в свое время ярым оппонентом Михаила Саакашвили и адвокатом и соратником покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Он также считает, что в процедуре помилования «не все чисто» и что кто-то дал и получил за это взятку. Хачапуридзе требует срочно начать расследование по этому факту, провести обыски в офисе президента, у нее дома, в офисах и домах всех лиц, работающих в президентской администрации. Кроме того, призывает прокуратуру и следственные органы изъять и изучить телефонные разговоры этих лиц и записи видеокамер, установленных в их офисах и квартирах.

Прокуратуру адвокат призывает обратиться в парламент с требованием импичмента президента, а парламенту советует с аналогичным требованием обратиться в Конституционный суд.

Чтобы предотвратить нежелательные негативные последствия последнего акта о помиловании, изданного президентом, Хачапуридзе считает необходимым со всех помилованных лиц взять подписку о невыезде, чтобы те не могли покинуть территорию Грузии.

«В том случае, если будут собраны достаточные доказательства, арестовать Саломе Зурабишвили и всех замешанных в этом преступлении лиц», — пишет Хачапуридзе также на своей странице в соцсети.

Напомним, что сегодня президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила об объявлении моратория на помилования до тех пор, пока парламент не разработает и не примет новые правила помилования.

Причиной стал тот ажиотаж, который разразился в обществе после изданного президентом 28 августа акта о помиловании. В числе помилованных оказались несколько лиц, обвиненных в убийстве и осужденных за убийство.