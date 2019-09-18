Москва, 18 сентября, 2019, 13:47 — ИА Регнум. Известный в прошлом боксёр Николай Валуев, являющийся бывшим чемпионом мира в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), оказался в Книге рекордов России. Об этом 18 сентября экс-спортсмен рассказал в своем Instagram.

Mil.ru Николай Валуев

«Теперь официально «Самый высокий чемпион мира по боксу», — написал в своем сообщении Валуев, добавив, что он получил сертификат Книги рекордов России на вручении премии «Человек года».

Также бывший боксер отметил, что он слышал о возможности внесения его в данную книгу, но не следил за этой ситуацией.

Отметим, за свою профессиональную карьеру Николай Валуев провел 53 боя, в 50 из которых (34 — нокаутом) он победил. В 2010 году спортсмен был вынужден прекратить свою спортивную карьеру из-за доброкачественной опухоли мозга.