Киев, 18 сентября, 2019, 13:44 — ИА Регнум. 49,1% украинцев не поддерживают принятие закона о рынке земли и отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения до 1 декабря 2019 года, как это планирует сделать президент страны Владимир Зеленский и его правительство.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владмир Зеленский

Соответствующие результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова, были обнародованы сегодня, 18 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечают социологи, поддерживает земельную реформу от новой власти 31% опрошенных. Кроме того, 7% респондентов ответили, что им всё равно, а еще 12,8% затруднились с ответом.

В ходе опроса украинцев спросили и о других инициативах, которые лагерь Зеленского намерен воплотить в жизнь уже в ближайшее время.

В частности, принятие закона о детенизации и легализации игорного бизнеса поддерживают 46,5% украинцев, а не поддерживают 34,1%, а принятие закона о детенизации и легализации добычи янтаря поддерживают 66,4% респондентов, а 13,6% — не поддерживают.

Отметим, что 17 сентября заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий заявил в комментарии «Экономической правде», что законопроект о рынке земли подадут в Раду до 1 октября. Также чиновник рассказал ориентировочные параметры документа — он будет предусматривать доступ к покупке земли физическим и юридическим лицам — резидентам Украины, а ограничение по концентрации земли будет 15% в пределах области и 0,5% — в пределах страны для связанных лиц.

ИА REGNUM напоминает, что 2 сентября президент Зеленский поручил кабинету министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения, а Раде — проработать документ и принять до 1 декабря нынешнего года. Полноценное начало работы рынка земли на Украине анонсировали на середину 2020 г.