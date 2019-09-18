Долгодеревенское, Челябинская область, 18 сентября, 2019, 13:36 — ИА Регнум. В Челябинской области учащиеся школы села Долгодеревенское добиваются того, чтобы их обучали в первую смену. Об этом сообщает «Накануне.Ru».

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

На школьную линейку детьми пришли с плакатами, на которых содержалась соответствующая просьба. Как заявляет мать одного из школьников, им приходится готовиться к сдаче ЕГЭ и поступлению в вузы. При этом репетиторы, которых они посещают, работают в основном во второй половине дня, и из-за второй смены попасть к ним дети не могут.

Отметим, что чиновники, видимо, пока не считают нужным что-либо менять. Как пишет издание «Сосновская нива» со ссылкой на намглавы Сосновского района Татьяну Аллеборн, в этой школе сильный педагогический коллектив, а значит, необходимости в репетиторах нет.