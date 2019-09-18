Тобольский район, Тюменская область, 18 сентября, 2019, 13:34 — ИА Регнум. В Тюменской области 19 сентября 2019 года простятся с красноармейцем Назыром Баязитовым. Его останки были найдены 30 июня этого года при проведении полевых работ отрядом «Горячий снег» поискового объединения «Святой Георгий» в Колпинском районе города Санкт-Петербурга, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Тюменского отделения «Поискового движения России».

Пресс-служба Тюменского отделения «Поискового движения России» Назыр Басирович Баязитов до ухода на фронт

На площади Памяти в Тюмени 19 сентября в 9:00 по местному времени состоится торжественная церемония передачи останков красноармейца Назыра Басировича Баязитова для погребения на малой родине — в Тобольском районе Тюменской области.

Личность солдата Красной Армии была установлена поисковиками по вкладышу из медальона. Красноармеец Назыр Баязитов 1906 года рождения был призван на фронт Байкаловским военкоматом Омской области. Найдены родные солдата Великой Отечественной войны, проживающие в Тобольском районе.

Спустя 75 лет после гибели бойца Красной Армии проводят в последний путь поисковики, родственники, представители военного комиссариата Тюменской области.