Москва, 18 сентября, 2019, 13:25 — ИА Регнум. В районе Вешняки на востоке Москвы оперуполномоченные ОМВД России задержали 46-летнего подозреваемого в краже электрооборудования. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Финансовый директор одной из столичных строительных компаний обратился в полицию с заявлением о краже электропривода из электросети.

В ходе следствия было установлено, что ранее данная компания заключила договор с организацией-установщиком электрооборудования, а после установки на территорию строительной компании проник неизвестный, похитивший оборудование. Сумма ущерба составила два миллиона рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по району Вешняки на улице Красный Казанец в районе станции метро «Выхино» на востоке Москвы задержали подозреваемого. Кражу совершил один из сотрудников компании, устанавливавшей оборудование.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

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