Москва, 18 сентября, 2019, 13:23 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов возмущен предложением перейти на четырехдневную рабочую неделю и привел ряд аргументов, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

«Пенсионную реформу оправдывали дефицитом трудовых ресурсов. Не хватает рабочих рук, значит, надо трудиться чуть не до гробовой доски. Теперь, оказывается, работать можно четыре дня в неделю. Перед введением четырехдневки правительству нужно не забыть отменить повышение пенсионного возраста. Иначе никакой логики нет, одна вредительская реформа сменяет другую», — заявил Миронов.

В Минэкономразвития задумку объясняют тем, что «работники 30−40% времени ничего не делают».

«О каких работниках речь? Наши врачи и учителя трудятся на полторы-две ставки, то есть попросту перерабатывают. На предприятиях непрерывного цикла, — а это торговля, транспорт, промышленность — график 24/7. Кому нечего делать, так это нашим чиновникам. Вот они и обсуждают «четырехдневку», как будто нет более насущных проблем», — рассуждает он.

Эффективность работы госслужащих действительно вызывает массу сомнений, указал депутат.

«Но эта проблема решается проще — сокращением госаппарата, на содержание которого бюджет ежегодно тратит миллиарды рублей», — заявил Миронов.