Тюмень, 18 сентября, 2019, 12:47 — ИА Регнум. В Тюмени с 30 сентября по 6 октября 2019 года пройдет VI Международный фестиваль детского и семейного кино «Ноль Плюс». Об этом ИА REGNUM 18 сентября сообщила пресс-служба киноконкурса.

Culture19.ru Международный фестиваль детского и семейного кино «Ноль Плюс»

В конкурсную программу форума вошли 83 фильма из 31 страны, всего зрители смогут посмотреть около 150 картин. Отмечается, что половина из них будет показана впервые. Организаторы конкурса посвятили его «познавательному, приключенческому и ценностно-ориентированному кино со всего мира о дружбе, семье, отношениях, творчестве, профессиях, природе».

Стоит отметить, что зрители смогут увидеть как художественные, так и документальные фильмы. В состав жюри войдут известные профессионалы в областях кино и анимации, актеры, руководители фестивалей, продюсеры и т. д.

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Претендовать на участие в конкурсной программе кинофестиваля могут фильмы, произведенные с в период с 2013 по 2019 годы. Организаторы фестиваля «Ноль плюс» не принимают к участию картины, в которых «визуализируются и доминируют деструктивные смыслы и сцены» в отношении личности, семьи, межличностных отношений, социума и окружающего мира.