Москва, 18 сентября, 2019, 12:46 — ИА Регнум. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью, опубликованном агентством Anadolu в среду, озвучил предложение Турции по трехстороннему сотрудничеству с Россией и Казахстаном для запуска турецких космических аппаратов.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

Генеральный директор российской космической корпорации заявил о готовности предприятия предоставить Анкаре ракеты-носители и предложил использовать для их запуска с космодрома Байконур.

«Участниками такого проекта были бы Турция как страна, которая организует эти пуски, Россия, которая оказывает содействие в передаче технологий, и Казахстан, который предоставляет свой уникальный космический порт», — описал Рогозин возможности предлагаемого сотрудничества.