Тегеран, 18 сентября, 2019, 12:39 — ИА Регнум. Давление на Иран со стороны Соединенных Штатов Америки достигло пика и идёт на спад. Об этом заявил 18 сентября президент Ирана Хасан Рухани, выступая перед правительством.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

По его словам, воздействие США, безусловно, негативно отразилось на жизни иранцев, однако оно спадает после прохождения своего пика. Рухани отметил улучшение экономических показателей Ирана в последние месяцы.

Президент заявил, что все проблемы в государстве еще не решены, но власти способны двигаться в сторону нормализации ситуации. Обвинения американской стороны в причастности к атакам на нефтяные предприятия в Саудовской Аравии он назвал беспочвенными и направленными на усиление давления на Тегеран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отметил «печаль» США по поводу атак на объекты Saudi Aramco и игнорирование ими гибели детей в Йемене.

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