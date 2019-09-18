Судак, Крым, 18 сентября, 2019, 12:38 — ИА Регнум. В Крыму на всероссийском форуме «Таврида 5.0» начинается смена для художников и скульпторов. Во время недели «Таврида Арт» площадку проекта посетят 200 молодых деятелей искусства со всей страны, сообщает пресс-служба организатора 18 сентября.

Пресс-служба «Тавриды» Работа творческих мастерских

Пресс-служба «Тавриды» Работа творческих мастерских

Участники форума научатся создавать собственные выставки, освоят новые стили работы, изучат материалы, которыми не пользовались прежде. В образовательной программе смены — мастер-классы и лекции от известных искусствоведов, представителей Союза Художников России и других творческих организаций.

Лучшие проекты гостей «Тавриды» смогут получить финансовую поддержку от организаторов форума: в ходе грантового конкурса участникам раздадут до 3 млн рублей на развитие творческих идей.

Пресс-служба «Тавриды» Художники за работой

По словам руководителя форума Сергея Першина, смена «Таврида Арт» представляет искусство живописи и скульптуры в классическом ключе, в отличие от уже проведенной недели «Контемпорари-арт», где рассматривались различные необычные направления искусства. Работы, созданные молодыми профи на «Тавриде» сейчас, станут началом творческой коллекции арт-кластера «Тавриды».

Ранее на «Тавриду» съехались молодые хореографы из различных регионов России.