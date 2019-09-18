Магнитогорск, Челябинская область, 18 сентября, 2019, 12:29 — ИА Регнум. В челябинском Магнитогорске бывший директор одной из компаний отдан под суд за уклонение от уплаты налогов. Сумма не уплаченного в бюджет превысила 800 млн рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Речь идёт о неуплате НДС на сумму 803 272 050 рублей. Следователи считают. что в 2013—2014 годах в налоговую декларацию были включены заведомо ложные данные о якобы имеющихся налоговых вычетах. Основанием для таких вычетов были названы сделки с двумя фирмами, которые де-факто не были осуществлены.

В данный момент по делу о неуплате НДС утверждено обвинительное заключение по делу. Рассмотрит его Орджоникидзевский райсуд.