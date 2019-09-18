Санкт-Петербург, 18 сентября, 2019, 12:35 — ИА Регнум. Вступившему в должность губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову имеет смысл сохранить тот деловой неполитизированный стиль, который он практиковал во время выборной кампании, потому что это принесло доверие горожан и голоса на выборах. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал Олег Матвейчев, профессор НИУ «Высшая школа экономики», член Экспертного совета «Экспертного института социальных исследований».

Александр Беглов

Как отметил эксперт, кампания по выборам губернатора Санкт-Петербурга была довольно долгой и сложной. Это обусловлено тем, что Северная столица — город сам по себе непростой, в котором, к тому же, за последние годы накопилось множество проблем.

«Если в Москве их начали решать уже давно, то с Петербургом всё было не так просто, и поэтому пришлось очень многое, что называется, разгребать. С этим всем Беглов успешно справился, и поэтому жители его оценили», — отметил Олег Матвейчев.

По словам эксперта, одним из уроков кампании стало то, что Беглов сделал акцент на практические, хозяйственные вопросы, не политизировал свою кампанию, в отличие от его соперников, прислушивался к мнению жителей, наладив каналы обратной связи.

Другим уроком выборов стала необходимость реформы муниципальной системы и ее выборов в Санкт-Петербурге.

«Вся грязь, все нарушения и последовавшие пересчеты голосов были связаны с муниципальными выборами, на которые шло огромное количество кандидатов, бодавшихся между собой, не всегда честно конкурировали друг с другом. Здесь надо навести порядок», — уверен Матвейчев.

Говоря о том, как должен действовать новый губернатор Петербурга, политолог отметил, что свой стиль Александру Беглову стоит сохранить, коль скоро он показал себя успешным в ходе выборной кампании.

«Все его знают как человека-«трудягу», очень энергичного, работоспособного. Я думаю, что и дальше петербуржцы его будут видеть именно таким — на стройках, на сложных объектах города», — резюмировал Олег Матвейчев.

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Напомним, 18 сентября Александр Беглов принес присягу на верность народу, Конституции России и Уставу Петербурга, официально вступив в должность губернатора Санкт-Петербурга. На выборах 8 сентября 2019 года Беглов получил 64,43% голосов.