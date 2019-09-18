Пекин, 18 сентября, 2019, 12:29 — ИА Регнум. В интернете появились снимки закамуфлированной модели Zotye T900. Фотографии размещены на сайте издания Car.ru.

Car.ru Zotye T900

Маскировочная плёнка не смогла скрыть некоторые дизайнерские решения новинки. Авто похоже на спортивный вариант кроссовера Range Rover.

Салон же T900 позаимствовал стилистические решения у машин других производителей. Так, мультимедийный руль автопроизводители сделали как у Porsche, а приборная панель и информационно-развлекательный комплекс стилистически выполнены в духе современных моделей Mercedes-Benz. Кроме того, в автомобиле будет трёхзонный климат-контроль, электронный «ручник», а также кнопка запуска мотора.

Под капотом авто турбированный мотор мощностью 230 «лошадей». Он сочетается с 8-скоростным «автоматом».

На этот раз новинка от китайского бренда Zotye не была сильно замаскирована. Некоторые специалисты заметили сходство во внешнем виде SUV с Range Rover Sport.

Напомним, заместитель генерального директора «Зоти Моторс Рус» Александр Гнездюк в конце августа 2019 года заявил, что компания Zotye решила не сертифицировать в России модель T600. Вместо неё в РФ может появиться более современные модели — А16 и В21.

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