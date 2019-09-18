Боровск, Калужская область, 18 сентября, 2019, 13:29 — ИА Регнум. Представители более 70 регионов России и делегации 36 стран мира примут участие в работе международного форума предприятий и организаций потребительской кооперации «Хлеб, ты — мир», который откроется 19 сентября на территории калужского этнографического парка-музея «ЭТНОМИР», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

fancycrave1 Хлеб

В деловой программе форума запланированы круглые столы на тему возрождения системы оптовых продовольственных рынков и господдержки комплексного развития села, международная сессия «Потребительская кооперация 2030», презентации проектов модернизации и цифровизации кооперативного движения в России, студенческие фестивали, Всероссийский конкурс молодежного кооперативного предпринимательства, будут организованы выставочные экспозиции регионов-участников. Гости форума смогут посетить мастер-класс «Искусство изготовления вкусной выпечки из натуральных продуктов». В ходе Кубка России по хлебопечению, который пройдет на форуме, 24 команды пекарей из 20 регионов России продемонстрируют свое профессиональное мастерство. Еще одно значимое мероприятие форума — X Всероссийский конкурс «Лучший хлеб России-2019». Впервые для предприятий и организаций системы потребительской кооперации Центросоюзом будет организован конкурс «Кубок качества Центросоюза». Также будет организован автопробег, участниками которого станут экипажи и автолавки региональных союзов. Маршрут пройдет через города Медынь и Боровск, завершится пробег на территории Этномира. Во время остановок будет организована мобильная торговля.

Международный форум в Калужской области продлится с 19 по 22 сентября. Ожидается, что его мероприятия посетят более 50 тысяч человек.