Серпухов, Московская область, 18 сентября, 2019, 11:58 — ИА Регнум. В Серпухове из-за аварии на магистральном водопроводе без воды остались жители ряда домов, детские сады и школы. Как сообщается на портале администрации города, водопровод повредили в ходе землях работ.

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По данным администрации, повреждена труба диаметром 700 мм. На месте происшествия работает аварийная бригада МУП «Водоканал-Сервис». Специалисты проводят спуск воды из труб, чтобы уменьшить давление, после чего приступят к ликвидации прорыва. Аварию обещают ликвидировать во второй половине дня 18 сентября.

Как сообщается на портале «Чехов-вид.ру», авария произошла 17 сентября. Сейчас жители самостоятельно закупают бутилированную воду в магазинах, школы и сады закрыты, детей отправили домой. Отмечается, что на текущий момент вода поступает в дома и организации только в микрорайоне имени Ногина и на отдельных улицах. Подвоз воды не организован, у жителей нет точных данных об окончании работ. В администрации Серпухова об аварии официально сообщили только на следующий день.