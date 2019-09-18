Тегеран, 18 сентября, 2019, 11:52 — ИА Регнум. США твёрдо нацелились воевать с Ираном, чья самостоятельная политика составляет серьёзный вызов всей ближневосточной и азиатской политике США, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в среду, 18 сентября, комментируя заявления лидеров США и Ирана.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Как сообщалось ранее, вице-президент США Майк Пенс заявил о приведении американской армии в боевую готовность. Пенс связал это с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Окончательное решение о возможных действиях США в этой ситуации должен принять президент Дональд Трамп. В атаках на саудовские нефтяные объекты Пенс вновь обвинил Иран.

В свою очередь лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что страна не будет вести с США никаких переговоров. В ходе этих переговоров представители Вашингтона фактически оказывают давление и стремятся навязать свои условия, отметил Хаменеи.

«Можно, конечно, сказать, что у США просто руки на Иран чешутся, и предложить им, вспомнив Виктора Черномырдина, «почесать в другом месте». Но этим в данном случае не отделаешься.

Похоже, что США твёрдо нацелились воевать с Ираном. Он является проблемой не только лично для Дональда Трампа с учётом его начинающейся предвыборной кампании. Самостоятельная политика Тегерана составляет серьёзный вызов всей ближневосточной и, шире, азиатской политике США. А политика в Азии имеет десятки прямых выходов на мировую политику.

Договориться с Тегераном политически Вашингтон, как мы знаем, даже не пытался. Возможно, правда, негласно пытался, но не получилось. Почему не получилось? Да потому, что Вашингтон всегда стремится «договориться» на своих условиях (полезно помнить тем, кто его тянет в Донбасс!). Тегеран, между тем, твёрдо стоит на своём, а на американских условиях, в американском духе разговаривать вообще не хочет. Очень правильная позиция! Наверное, в исламе тоже есть поучение «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей».

Проблема США заключается в том, что они, похоже, так и не отдали себе отчёт, сколько и каких проблем они спровоцировали своими предыдущими войнами на Ближнем Востоке. Причем проблем не только для Ближнего Востока, для этого региона они как раз хотели создать проблемы — но и для самих себя. Сейчас они нацелились на новую войну: получат ещё большие проблемы», — отметил Михаил Демурин.