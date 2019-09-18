Москва, 18 сентября, 2019, 11:54 — ИА Регнум. Состояние конкуренции в странах БРИКС влияет на конкурентную среду во всём мире. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства РФ Антон Силуанов на шестой конференции по конкуренции под эгидой БРИКС, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Экономка стран БРИКС занимает треть от мировой экономики. В 2030 году наши экономики будут занимать более половины от всей экономики. Поэтому состояние конкуренции в наших странах важно для конкуренции во всем мире. Мы видим необходимость наших усилий по снятию протекционизма, барьерам в торговле, все это должно получать нашу оценку. Мы говорим о необходимости принятия решений и снятия барьеров, улучшения торговли между нашими странами», — заявил Силуанов.

По его словам, опыт и действия, которые будут предпринимать члены БРИКС послужат хорошим примером для других стран.