Анкара, 18 сентября, 2019, 12:21 — ИА Регнум. Министерство обороны Турции объявило, что начинает новый этап контртеррористической операции на севере Ирака, об этом 18 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Иван Шилов ИА REGNUM Турецкий боец

По данным военного ведомства, за последние четыре месяца здесь были «нейтрализованы» 417 членов Рабочей партии Курдистана в рамках спецоперации «Коготь», направленной на устранение влияния повстанцев на турецко-иракской границе.

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными в качестве эвфемизма, за которым скрывается либо убийство противника, либо захват в плен или добровольная сдача.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.