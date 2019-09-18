Тюмень, 18 сентября, 2019, 11:31 — ИА Регнум. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин сообщил сколько газа находится в российских хранилищах. Если сложить объемы всех категорий голубого топлива, то это будет 73 трлн кубометров, заявил глава ведомства, передает ПРАЙМ.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Заявление было сделано во время выступления на десятом Тюменском нефтегазовом форуме, который проходит с 17 по 19 сентября. Дмитрий Кобылкин также отметил, что по объемам добычи газа России не уступают только США.

Как сообщало ИА REGNUM, министр энергетики РФ Александр Новак в январе, встречаясь с российским президентом Владимиром Путиным отметил, что в 2018 году было добыто 725 млрд кубометров газа, что больше на 5%, чем в 2017 году и является рекордом за 18 лет.