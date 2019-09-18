Кемерово, 18 сентября, 2019, 11:24 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания (СГК) приступит в Кемерове к подаче тепла в жилой фонд 19 сентября. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по связям с общественностью Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания», такое распоряжение энергетикам и коммунальщикам столицы Кузбасса дал глава города Илья Середюк.

СГК Отопительный сезон в Кузбассе

Отопительный сезон стартовал в Кемерове на прошлой неделе. По решению местных властей 13 сентября началась подача тепла в школы, детские сады и медицинские учреждения города. К настоящему моменту электростанции и теплосетевой комплекс СГК в кузбасской столице переведены в зимний режим работы.

«Запуск отопления в жилых домах начнётся в Кемерове утром 19 сентября и будет проходить поэтапно. Оперативность подключения к теплу каждого дома будет в значительной степени зависеть от действий специалистов управляющих компаний и ТСЖ. Вопросы, связанные с запуском тепла и работой внутридомовых систем отопления, кемеровчанам следует в первую очередь направлять в свои управляющие компании. Также в городе работают телефоны горячих линий по теплоснабжению: — Кемеровская служба спасения — 77−05−05, — Жилкомцентр — 31−23−32», — пояснили энергетики.