Москва, 18 сентября, 2019, 11:24 — ИА Регнум. За последние годы объём инвестиций в Москву вырос, что позволило обеспечить развитие города. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на шестой конференции по конкуренции под эгидой БРИКС, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука» реж. Леонид Иович Гайдай. 1969. СССР Таксист

«Объём инвестиций за последние годы удвоился. За счёт этого Москва развивается, а экономика столицы является стабильной и предсказуемой», — заявил Собянин.

В качестве примера развития мэр Москвы привёл рынок такси. Еще несколько лет назад он, по мнению Собянина, был «криминальным», однако сейчас стал цивилизованным и качественным.

«В Москве сейчас один из лучших рынков такси, в целом по региону около 170 тысяч такси. Теперь такси приезжает к пассажирам быстрее чем в других странах, качество обслуживания повысилось», — сказал Собянин.