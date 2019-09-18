Собянин рассказал об избавлении Москвы от «криминального» такси
Москва, 18 сентября, 2019, 11:24 — ИА Регнум. За последние годы объём инвестиций в Москву вырос, что позволило обеспечить развитие города. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на шестой конференции по конкуренции под эгидой БРИКС, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Объём инвестиций за последние годы удвоился. За счёт этого Москва развивается, а экономика столицы является стабильной и предсказуемой», — заявил Собянин.
В качестве примера развития мэр Москвы привёл рынок такси. Еще несколько лет назад он, по мнению Собянина, был «криминальным», однако сейчас стал цивилизованным и качественным.
«В Москве сейчас один из лучших рынков такси, в целом по региону около 170 тысяч такси. Теперь такси приезжает к пассажирам быстрее чем в других странах, качество обслуживания повысилось», — сказал Собянин.