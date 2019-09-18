Киев, 18 сентября, 2019, 11:25 — ИА Регнум. Весь состав Центральной избирательной комиссии Украины досрочно прекратил полномочия. Постановление об этом опубликовано 18 сентября парламентским изданием «Голос Украины».

Artemka ЦИК Украины

«Прекратить досрочно полномочия всего состава Центральной избирательной комиссии», — говорится в документе.

Постановление Верховной рады № 90-IX было принято 13 сентября и вступило в силу в тот же день. Парламентарии в своем решении сослались на 21 пункт первой части статьи 85 Конституции Украины, 311-ю статью закона о ЦИК и «мотивированное представление» главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная рада проголосовала за досрочный роспуск ЦИК. Инициатором выступил президент Владимир Зеленский.

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