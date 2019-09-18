Мюнхен, Германия, 18 сентября, 2019, 11:23 — ИА Регнум. Австрийский лыжник Йоханнес Дуэрр получил пожизненную дисквалификацию за употребление допинга. Об этом 18 сентября сообщает немецкий телеканал ARD.

Иван Шилов ИА REGNUM Допинговые скандалы

Также сообщается, что сам 32-летний спортсмен не собирается обжаловать данное дисциплинарное решение.

При этом ранее сам лыжник в эфире телеканала ARD рассказал о том, что он неоднократно употреблял запрещённые вещества и делал переливание крови. После признания спортсмена мюнхенская прокуратура начала расследование в отношении него.

Отметим, ранее, во время зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году австрийский лыжник уже обвинялся в употреблении допинга, когда в его допинг-пробе был обнаружен эритропоэтин.

Напомним, кроме этого, Йоханнес Дуэрр принимал участие в двух мировых чемпионатах по лыжному спорту и стал в 2014 году бронзовым призером одного из этапов Кубка мира.