Москва, 18 сентября, 2019, 11:20 — ИА Регнум. Реформирование школьного образования в Москве реализуется в правильном направлении. О этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на шестой конференции по конкуренции под эгидой БРИКС, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«Несколько лет назад введя правила подушевого финансирования мы повысили конкуренцию между нашими школами и способствовали созданию сети частных общеобразовательных учреждений. Результаты, достигнутые в школьном образовании, показывают, что мы находимся на правильном пути», — отметил мэр.

Аналогичные процессы происходят и в сфере здравоохранения, уверен Собянин. С его слова медицинские учреждения столицы конкурируют пациентов.

«Наши клиники начали реально конкурировать за пациента, в этот процесс подключились и частные клиники. Все это идёт на пользу пациенту, повышение качества медицинского обслуживания которого является главной задачей», — считает Собянин.

Проблемам проекта «Московская электронная школа» ИА REGNUM посвятило серию публикаций.