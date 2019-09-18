Ярославль, 18 сентября, 2019, 11:13 — ИА Регнум. Департамент строительства Ярославской области выдал разрешение на строительство часовни на Игнатовском кладбище Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил настоятель Яковлевско-Благовещенской церкви Ярославской епархии протоиерей Алексей Кириллов. Возведением объекта капитального строительства будет заниматься православный приход Яковлевско-Благовещенского храма. Планируется, что часовня будет освящена в честь Воскресения Христова, а само строительство начнется уже в этом году.

Кладбище в Ярославском районе

«Процесс согласования был долгим, но он завершен. Строительство часовни начнем в самое ближайшее время. В эту пятницу 20 сентября мы планируем определиться со сроками. Скорее всего, фундамент часовни зальем уже этой зимой», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM протоиерей Алексей Кириллов.

Общая площадь земельного участка, выделенного под строительство, составила 148 квадратных метров, сама часовня будет возведена на площади в 98 квадратных метров. Разрешение на строительство часовни действует до 13 марта 2021 года.